Konya'da pandemi sürecine uygun hijyenik kurban kesimi

Korona virüs sürecinde Konya merkezli üreticiler, herkesin hem sağlığını riske etmeden hem de huzur ve güven içinde kurban ibadetini yerine getirmesi için kolları sıvadı. Hijyenik kurban kesimi için harekete geçen üreticiler, internet odaklı online sistem üzerinden Avrupa standartlarındaki kesim tesisleriyle vatandaşa rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. www.hijyenikkurban.com üzerinden hizmet veren sistem sayesinde kurbanlıkların şehirler arası transferi, kesim aşaması, sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi ve evlere ulaştırılması ile olası tüm sağlıksız riskler ortadan kaldırılmış oluyor.