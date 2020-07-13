Konya'da pandemi sürecine uygun hijyenik kurban kesimi
KONYA'da pandemi sürecinde büyük risk taşıyan kurban pazarları ve kurban kesim merkezleri, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Korona virüs sürecinde Konya merkezli üreticiler, herkesin hem sağlığını riske etmeden hem de huzur ve güven içinde kurban ibadetini yerine getirmesi için kolları sıvadı. Hijyenik kurban kesimi için harekete geçen üreticiler, internet odaklı online sistem üzerinden Avrupa standartlarındaki kesim tesisleriyle vatandaşa rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. www.hijyenikkurban.com üzerinden hizmet veren sistem sayesinde kurbanlıkların şehirler arası transferi, kesim aşaması, sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi ve evlere ulaştırılması ile olası tüm sağlıksız riskler ortadan kaldırılmış oluyor.
Online sistem sayesinde insanların kesecekleri kurbanı seçmek için hayvan pazarlarına giderek kendilerini ve çevrelerini riske atmalarının önüne geçiliyor. Vatandaş keseceği kurbanı belirliyor, ardından vekalet veriyor. Uzman veteriner hekim ve bir dini görevli eşliğinde gerçekleşen kurban kesimi, barkot sistemi sayesinde canlı olarak izlenebiliyor.
Tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde takip edildiği tesiste, büyükbaş kurbanlar veteriner hekim muayenesinden geçtikten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı denetimiyle tesise alınarak muhafaza ediliyor. Kurban kesim işleminden sonra 12-16 saat arası soğuk hava depolarında dinlendirilen etler, soğuk zincir transfer sistemiyle Konya, İstanbul ve Ankara’da ki kurban sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Kurbanını vakıf ve derneklere bağışlamak isteyenlere ise organizasyon kapsamında hizmet veriliyor.
“Sağlıklı olmayan hiçbir hayvanı seçmiyoruz”
Kurban kesim işlemleri hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ali Duman, hayvanların kurban bayramından 5-6 ay kadar önce ahırlara yerleştirildiğini söyledi. Kesim dönemi yaklaştığında yetiştiricilerden hayvanları aldıklarını ifade eden Veteriner Ali Duman: