Konya'da pandemi etkilemedi! Talep patladı 35 ülke sıraya girdi
KONYA'da salgına rağmen üretimlerin aksamadığı tarla ve fabrikalarda üretilen doğal gıda boyası ve antioksidan olarak kullanılan ürüne yurt dışından büyük talep var.
Pandemiye rağmen üretime ara vermeden devam edilen siyah havuç ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Özenle yetiştirilen havuç hasadının yapılmasının ardından Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara taşınarak burada geçtiği işlemlerin ardından konsantre olarak dünya ülkelerine gönderiliyor.
Fabrikada ekonominin çarkları hızla dönerken ülke ekonomisine büyük girdi sağlanıyor. Fabrikanın satış ve pazarlamasında görevli olan Oğuzhan Sarıca, siyah havuç konsantresinin yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte özellikle yurt dışında epey revaçta olan bir ürün olduğunu söyledi.
Doğal gıda boyası olarak daha çok kullanılmakta olup düşük bir oranla da olsa içecek endüstrisinde de kullanıldığını aktaran Sarıca, “Biz de bunun üretimini kendi arazilerimizden temin ettiğimiz hammaddeyle gerçekleştiriyoruz. Hasat sonrası ürünlerimizi ilk yıkamadan sonra araçlarla getiriyoruz." dedi.
Sözlerinin devamında Sarıca "Ürünü yıkama havuzunda yıkayıp bütün yabancı maddelerden özellikle otundan, taşından ayırdıktan sonra seçme bandında uygun olanları seçip, suyunu sıkıp konsantre haline getiriyoruz" diye konuştu.