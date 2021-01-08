Konya'da pandemi etkilemedi! Talep patladı 35 ülke sıraya girdi

Doğal gıda boyası olarak daha çok kullanılmakta olup düşük bir oranla da olsa içecek endüstrisinde de kullanıldığını aktaran Sarıca, “Biz de bunun üretimini kendi arazilerimizden temin ettiğimiz hammaddeyle gerçekleştiriyoruz. Hasat sonrası ürünlerimizi ilk yıkamadan sonra araçlarla getiriyoruz." dedi.