Konya'da oyuncak ayının içinden 500 gram patlayıcı çıktı polis şaştı kaldı

Söz konusu bombayı nerede ve ne amaçla kullanacakları henüz öğrenilmeyen bomba polisi şok etti. Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya’ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti.