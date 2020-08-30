Konya'da otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'da gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil cam yüklü kamyonetin kasasına çarparak takla attı. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
KONYA'da otomobilin, kamyonete çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki 42 AFY 419 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki aracın fren yapıp yavaşlaması üzerine çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi.
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Bu kez sağ şeritteki Kazım Kaya'nın kullandığı 42 EEG 39 plakalı cam yüklü kamyonetin kasasına arkadan çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, taka atıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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