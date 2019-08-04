Konya’da motosikletle hız ve zikzak can aldı! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı.