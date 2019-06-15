Konya'da maymun bulundu görenler şaştı kaldı

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, doğal yaşam alanı Orta Amerika olan "örümcek maymun" cinsi hayvanın 8-10 yaşlarında erkek olduğunu, diğer maymunların yanına yerleştirildiğini ve uyumda bir problem yaşamadığını bildirdi.

Maymunun beslendiği yerden kaçtığı ya da sahibi tarafından dışarı bırakıldığı tahmin ediliyor.