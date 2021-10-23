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Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

KONYA'dan gelen haber korkunç... Bir maden ocağında iki kaya arasında sıkışan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Konya Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.

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