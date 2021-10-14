Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı farklı projeler sırada

Erçek, öğrencilerin araç tasarımının her alanında aktif görev aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Metal Bölümü öğrencilerimiz kaporta ve mekanik kısımla ilgilendi. Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerimiz aracımızın tesisatıyla ilgilendi. Yenilenebilir Enerji Bölümü öğrencilerimiz ise güneş panelini araca yerleştirdi. Aracımız gün ışığı olduğu sürece kesintisiz şekilde yol katediyor. Gün batımından sonra 65 kilometre yol gidiyor. Projemizi öğrencilerimiz sayesinde gerçekleştirdik ve bu projeyi öğrencilerimiz istedi."