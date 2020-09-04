Konya'da kum fırtınası nedeniyle iki zincirleme kaza: 8 yaralı
KONYA-Aksaray yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye kadar düşmesi üzerine iki zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 10 aracın karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.
KONYA-Aksaray yolu kent merkezi girişinde kum fırtınası nedeniyle zincirleme kazalar yaşandı.
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Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya yönüne gelen 7 otomobilin karıştığı ilk zincirleme kaza meydana geldi.
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Bu kazada 4 kişi yaralandı.
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Aynı bölgede Aksaray yönünde ise 3 aracın karıştığı ikinci kazada da 4 kişi yaralandı.
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