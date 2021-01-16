Konya'da 'koca' vahşeti! 1,5 yaşındaki kızıyla eşine kaynar su döktü serbest kaldı

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Rukiye A., şunları söyledi:

''En son cumartesi günü çocuğum 2 yaşına geldiği için sütten ayırıyordum. Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim 'Hadi gel' diye. Sonra ‘Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?’ dedi. ‘Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam çocuk acıktı’ dedim. Eşim de, 'Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme’ dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. ‘Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım’ dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı.