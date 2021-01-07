Konya'da inanılmaz kaçış! Pavyonu polis basınca çatıya kaçtılar

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sanayi sitesinde bulunan eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı.