Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı
KONYA’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın sinir krizi geçiren yakınlarını polis teselli etti.
KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
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Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen kazada; Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata yönetimindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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Kazada sürücü Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer otomobilin sürücüsü Sıtkı Yıldız ile araçtaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı.
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Otomobilde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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