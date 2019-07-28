Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı

KONYA’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın sinir krizi geçiren yakınlarını polis teselli etti.

Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı - Sayfa 1

KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı - Sayfa 2

Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen kazada; Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata yönetimindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı - Sayfa 3

Kazada sürücü Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer otomobilin sürücüsü Sıtkı Yıldız ile araçtaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı.

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Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 ölü 3 yaralı - Sayfa 4

Otomobilde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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