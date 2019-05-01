Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu

Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu

KONYA'da, takip ettiği H.K.K. (20) adlı genç kızı, adres sorma bahanesiyle durdurduktan sonra eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli İbrahim El Hammud (23), 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu - Sayfa 1

KONYA'nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda; İngilizce eğitimi aldığı kursa yürüyerek giden H.K.K., iddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim El Hammud tarafından takip edildi.

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Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu - Sayfa 2

H.K.K., kurs binasına gireceği sırada Hammud tarafından adres sorma bahanesiyle durduruldu.

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Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu - Sayfa 3

Hammud, bir süre konuştuğu genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti.

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Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu - Sayfa 4

H.K.K.'nin bağırması üzerine yardıma koşan çevredekiler, genç kızı taciz eden Hammud'u döverken kaçmaması için taksi durağında tutulan Suriyeli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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