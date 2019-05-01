Konya'da genç kızı taciz etmişti Karar belli oldu
KONYA'da, takip ettiği H.K.K. (20) adlı genç kızı, adres sorma bahanesiyle durdurduktan sonra eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli İbrahim El Hammud (23), 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı
KONYA'nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda; İngilizce eğitimi aldığı kursa yürüyerek giden H.K.K., iddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim El Hammud tarafından takip edildi.
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H.K.K., kurs binasına gireceği sırada Hammud tarafından adres sorma bahanesiyle durduruldu.
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Hammud, bir süre konuştuğu genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti.
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H.K.K.'nin bağırması üzerine yardıma koşan çevredekiler, genç kızı taciz eden Hammud'u döverken kaçmaması için taksi durağında tutulan Suriyeli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
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