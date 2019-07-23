Konya'da evinin önünden akülü arabası çalındı! İkra 'Kumbaramda para biriktirip almıştım" dedi
KONYA'da, 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın harçlıklarından biriktirip aldığı akülü arabası motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Oldukça üzülen ve arabasının bulunmasını isteyen İkra Akbaba, "Ben onu kumbaramda para biriktirip almıştım" dedi.
Olay, cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, 1 kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü.
"O iş bitti geçmiş olsun"
Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" deyip motosikletle olay yerinden kaçtı. Otomobiliyle arkalarında giden baba, şüphelileri yakalayamadı.
Kameralara yakalandılar
Şüphelilerin kaçtığı yönü araştıran Akbaba, bazı iş yeri ve apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirledi. Ardından güvenlik görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu.
"Anahtarları bende, binemezler ki"
Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, "Akülü arabayı apartmanın girişine içeri koymuştuk. Kapı kapalıydı. Saat 12.30 sıralarında dışarıda bir motosiklet ve üzerinde bir kişi vardı. Biri de o esnada içerideymiş. Eşim içerideki kişiyi görmemiş. Eşim hallerinden şüphelenerek onları bir süre izledi. Diğer şüphelinin akülü arabayı dışarıya çıkarttığını gördü. Akülü arabayı kucaklarına alarak motosiklete binip kaçtılar."