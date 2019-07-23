Konya'da evinin önünden akülü arabası çalındı! İkra 'Kumbaramda para biriktirip almıştım" dedi

"Anahtarları bende, binemezler ki"

Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, "Akülü arabayı apartmanın girişine içeri koymuştuk. Kapı kapalıydı. Saat 12.30 sıralarında dışarıda bir motosiklet ve üzerinde bir kişi vardı. Biri de o esnada içerideymiş. Eşim içerideki kişiyi görmemiş. Eşim hallerinden şüphelenerek onları bir süre izledi. Diğer şüphelinin akülü arabayı dışarıya çıkarttığını gördü. Akülü arabayı kucaklarına alarak motosiklete binip kaçtılar."