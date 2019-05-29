Konya'da dumandan etkilenen 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Çelik ailesi fertleri hayati tehlikesi kaydıyla, hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.