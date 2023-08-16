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Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

KONYA'da bir iş yerinde kaçak tütün ürünleri satışı yapıldığını belirleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda, dolap arasına özel yapılmış kapı sistemi ile gizlenmiş odalar ekipler tarafından fark edildi. Gizli bölmede çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve sigara satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

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Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

Ekipler, belirlenen dükkana operasyon için düğmeye bastı.

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Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

KOM ekipleri, şahıslara ait iki farklı adreste ve bir iş yerinde arama yaptı. İş yerinin ofis kısmına gizli bir bölme yapıldığı polisler tarafından fark edildi. 

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Konya'da dev kaçakçılık operasyonu! Polisin fark ettiği gizli bölmeden neler çıktı neler

 Odada ve gizli bölmede yapılan aramada 11 bin 400 adet boş makaron, bin 335 paket sigara, bin 155 paket nargile tütünü, 260 adet elektronik sigara, 195 adet elektronik sigara likiti ve 192 adet puro ele geçirildi.

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