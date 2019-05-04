Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi

Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi

KONYA'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi.

Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi - Sayfa 1

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti. 

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Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi - Sayfa 2

Polis, düzenlediği şafak operasyonuyla araçları ele geçirdi. 

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Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi - Sayfa 3

Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti. 

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Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi - Sayfa 4

Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.

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