Konya'da change şebekesine operasyon 15 lüks araç ele geçirildi
KONYA'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti.
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Polis, düzenlediği şafak operasyonuyla araçları ele geçirdi.
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Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti.
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Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.
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