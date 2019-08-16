Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu

KONYA’da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu - Sayfa 1

KONYA merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Konya’da bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı. Kapıdan içeri girmeye çalışan genç kıza omuz atan Deniz E., B.Ç.'yi tokatlayarak yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek darp etti.

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Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu - Sayfa 2

Genç kızın saçlarını yolan rehber öğretmenin darp anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu - Sayfa 3

Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü.

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Konya'da bir kadın komşu kızını darp edip saçlarını yoldu - Sayfa 4

Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken aile kızlarını darp eden Deniz E.'den şikayetçi oldu.

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