Konya'da ayrı yaşadığı eşini ve baldızını sokakta bıçakladı

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar’ı yolda yürürken gördü.