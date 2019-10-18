Konya'da ayrı yaşadığı eşini ve baldızını sokakta bıçakladı
KONYA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43) yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar’ı yolda yürürken gördü.
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Gödeş, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi ve baldızına bıçakla saldırdı. Kalçasından yaralanan Sevilay Gödeş ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin Binar, kanlar içinde kaldı. Yaralı kadınların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.
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Yaralılara ilk müdahale bir mağaza içerisinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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