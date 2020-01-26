Konya'da aynı okula giden beşizler ilgi odağı oldu

Tuğba ve Ahmet Dür çifti de zaman zaman birbirini kıskanan beşizlerin ve 15 yaşındaki abla Ayşe Nur Nisa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Çocukların elbise ve diğer ihtiyaçlarını birbirlerini kıskanmaması için aynı renk ve özellikte almaya özen gösteren çift, alacağı şeyden beş tane olmaması durumunda ise alışverişten vazgeçiyor.