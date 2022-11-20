Konya'da akılalmaz olay! Kaza 7 saat sonra fark edildi: Kanala düşen otomobilde 3 kişi öldü
KONYA’da kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza saatler sonra fark edilirken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Kaza, saat 07.35 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan Mazlum Sarı idaresindeki 38 ABL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp refüjdeki boşluktan yakındaki arıtma tesisinin su bulunmayan tahliye kanalına uçtu.
Aracın köprünün altında kanalda kalması sebebiyle kazayı fark eden olmadı.
Kazayı saat 14.40 sıralarında fark eden tesis görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.