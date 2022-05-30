Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı meğer dağlık alana götürüp...
KONYA'da 8 yıldır haber alınamayan Ramazan Kılıç’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işlediği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Olayın detayları korkunç...
Konya’nın Çumra ilçesi yaşayan Ramazan Işık, 2014 yılında birdenbire evinin önünden kayboldu. Işık’ın ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Ailesi televizyon programlarına da çıkarak Ramazan Işık’a ulaşmaya çalıştı ancak bir sonuç alınamadı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı 2014 yılından bu yana kayıp olan Ramazan Işık’ı bulmak için ortak çalışma başlattı. Halen kayıp olarak aranan Ramazan Işık dosyasını devralan Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ve sorgular neticesinde Yaşar A, Cengiz A, H.A. ve Ş. A. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Cesedi dağlık alanda yakmışlar
Yapılan görüşmeler neticesinde Yaşar A. ve Cengiz A. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Alınan ifadelerde olay günü şüpheli şahısların bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık’ın yanına gittikleri ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A.’nın yanında getirdiği silahla Ramazan Işık’a ateş ettiği, ardından Ramazan Işık’ı araca bindirerek dağlık alana götürdükleri belirtildi.
Köyün mera alanına götürdükleri Ramazan Işık’ın cesedini yaktığı ortaya çıkan şüpheliler, sorgularında olayı itiraf etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme çalışması yapıldı.