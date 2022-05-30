Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı meğer dağlık alana götürüp...

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı 2014 yılından bu yana kayıp olan Ramazan Işık’ı bulmak için ortak çalışma başlattı. Halen kayıp olarak aranan Ramazan Işık dosyasını devralan Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ve sorgular neticesinde Yaşar A, Cengiz A, H.A. ve Ş. A. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.