Konya'da 600 kişiden DNA alınmıştı! 13 yaşındaki kızı iple boğup öldüren katil hakkında yeni gelişme

Konya’nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Hatice Çitftçi’nin bir meyve bahçesinde cesedi bulunmuştu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen Hatice Çiftçi, otopsinin ardından Akşehir Mezarlığında toprağa verildi.