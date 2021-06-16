Konya'da 450 yıllık atölyede usta-çırak ilişkisi: Çömlek ustası, üniversiteli çırağından memnun
KONYA'da, yok olmaya yüz tutmuş usta-çırak ilişkisi 450 yıllık atölyede devam ediyor. Üniversiteli Zehra, 58 yıllık ustasının 3 senedir çıraklığını yapıyor. Usta Yaşar Bulut, 'Bir gencin böyle istekli olması beni mutlu ediyor. Onunla gurur duyuyorum' dedi.
Kent merkezinin 8 kilometre kuzeybatısında yer alan ve tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi, her köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyor.
Rum köyü olarak da bilinen mahallede testi ustalarının sonuncusu olan Yaşar Bulut, 450 yıldır atölye olarak kullanıldığı belirtilen mağarada, uzun yıllardır toprağa şekil veriyor.
"Bu mesleği öğrettiğim çok insan oldu ama..."
Çömlek atölyesinde, 10 yaşlarında başladığı mesleğinde yıllarca çıraklık ve kalfalık yapan Yaşar Bulut, şöyle dedi: İlkokul bittikten sonra başladığım testi çömlek sanatını sürdürüyorum. Böylesine tarihi bir yerde toprağa şekil vermek bize zevk veriyor. Bu mesleği öğrettiğim çok insan oldu.
Bulut, "Ama devam edip, bir atölye çalıştıran olmadı. Öğrenciler geliyor, heves ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama yetişen yok. Gençler, bu mesleği biraz kirli görüyor. Ellerim çamur olur, üstüm kirlenir diyorlar, başka mesleklere yöneliyorlar. Halbuki yurt dışından bu işlere büyük talep var." diye konuştu.