Konya'da 450 yıllık atölyede usta-çırak ilişkisi: Çömlek ustası, üniversiteli çırağından memnun

"Bu mesleği öğrettiğim çok insan oldu ama..."

Çömlek atölyesinde, 10 yaşlarında başladığı mesleğinde yıllarca çıraklık ve kalfalık yapan Yaşar Bulut, şöyle dedi: İlkokul bittikten sonra başladığım testi çömlek sanatını sürdürüyorum. Böylesine tarihi bir yerde toprağa şekil vermek bize zevk veriyor. Bu mesleği öğrettiğim çok insan oldu.