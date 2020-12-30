Konya'da 3 çocuk babası trafik polisi koronavirüsten hayatını kaybetti
KONYA'da 48 yaşındaki polis memuru Abdullah Bağçevli, koronavirüsten hayatını kaybetti. 3 çocuk babası polis, önlemler içerisinde toprağa verildi.
Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Bağçevli'den, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınmasının ardından acı haber geldi.
İki hafta önce rahatsızlığı artınca hastaneye kaldırılan Abdullah Bağçevli, hastanede durumu ağırlaşınca yoğun bakım servine alındı ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Bağçevli’nin cenazesi Ermenek ilçesi Tepebaşı köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.
Abdullah Bağçevli’nin cenaze namazını imam olan ağabeyi İsmail Bağçevli kıldırdı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Bağçevli’nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi.