İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında yine Konya-Aksaray karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Kapadokya’ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.