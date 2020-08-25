Konya'da 110 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde bent bulundu

Barajdan sadece ordu değil çevre halkı da faydalanmış

Işık, yol güzergahının, Roma İmparatorluğu'ndan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar önemini hiç yitirmediğini dile getirdi. Baraj bendinin ortaya çıkarılması kapsamında yürütülen çalışmada, haritalandırma ve planlamada Konya Büyükşehir Belediyesi'nden de destek aldıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti: