Konyaaltı sahilinde şaşırtan yoğunluk!
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yoğunlaştı. Bu arada benzer görüntüler İzmir'in Kuşadası ilçesinde bulunan Kadınlar Denizi Plajı ile Sevgi Plajı'nda da yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu.
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Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.
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Binlerce kişinin sahile akın etmesiyle birlikte sahilde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.
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Bu arada benzer görüntüler İzmir'in Kuşadası ilçesinde bulunan Kadınlar Denizi Plajı ile Sevgi Plajı'nda da yaşandı. Yasakların sona ermesiyle birlikte her iki plajda da yoğunluk yaşandı.
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