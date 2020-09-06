Konya Selçuk Üniversitesi'nde skandal! Profesör makam odasında tecavüz etti, şantaj ve tehdit

Konya Selçuk Üniversitesi'nde evli iki akademisyenin yasak aşkı skandala dönüştü. Ö.G.H. isimli kadın öğretim üyesi çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca tecavüz, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Kadın, yaşadıklarını sosşal medyada paylaştığı ses kaydında da tek tek anlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, her ikisi de evli ve iki çocuklu olan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında kendi rızalarıyla ilişki yaşandı. Ö.G.H. bir süre sonra ayrılmak isteyince, tehdit, şantaj ve tecavüze uğradığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre, genç kadın savcılığa yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı: