Konya Selçuk Üniversitesi'nde skandal! Profesör makam odasında tecavüz etti, şantaj ve tehdit
Konya Selçuk Üniversitesi’nde görevli, evli iki akademisyen arasındaki yasak aşk yargıya taşındı. Ö.G.H. çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca tecavüz, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. H.S.Ç., “Unvanımı kullanarak akademik yükselme planı yapmış” diye kendisini savundu.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde evli iki akademisyenin yasak aşkı skandala dönüştü. Ö.G.H. isimli kadın öğretim üyesi çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca tecavüz, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Kadın, yaşadıklarını sosşal medyada paylaştığı ses kaydında da tek tek anlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, her ikisi de evli ve iki çocuklu olan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında kendi rızalarıyla ilişki yaşandı. Ö.G.H. bir süre sonra ayrılmak isteyince, tehdit, şantaj ve tecavüze uğradığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre, genç kadın savcılığa yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı:
'Ayrılmak istedim, şantaja başladı'
“H.S.Ç.’yi 20 yıldır tanırım. İkimiz de evli ve çocukluyduk. Mart 2016’da duygusal bir ilişkiye başladık. İlk 2-2.5 ay karşılıklı mesajlaşmalar, duygusal paylaşımlarla geçti. Görüntülü konuşmalar ve mesajlaşmalar esnasında tatmin olmalar, birçok resim istemeler oldu. Başta bu isteklere ben de karşılık verdim."
Ağustos 2016’da yaptığımızın yanlış olduğunu, ikimizin de evli olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ne olduysa ondan sonra oldu. H.S.Ç., ayrılmayı kabul etmediğini, ayrılırsam beni herkese rezil edeceğini, elinde resim, video ve ses kayıtları olduğunu söyledi. ‘Elimde 300 fotoğrafın, 50 sayfa yazışma ekran görüntün var. Herkese göndereceğim’ diye tehditlerine devam etti. Büyük oğluma, eşime fotoğraflarımı atacağını söyledi. Korkularımdan dolayı ne istediyse yaptırdı.
'Yüzün de görünsün'
Söylediği renk ve şekilde giyinip, özellikle yüzümün çıkmasını, gülümsememi, öpücük atmamı, özel yerlerimin göründüğü fotoğraflar istiyordu. Eşimle, çocuklarımla olan ilişkilerime de karışmaya başladı. Eşimden çiçek aldığım için bana bir sürü küfür ve hakaretlerde bulundu.