Konya rekora gidiyor kırmızı ilin halkı Covid-19'a karşı kendilerini ölümsüz sanıyor
KONYA 'daki koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 203 bine çıktı. Kızaran Konya'da vatandaş ise bunu hiç takmıyor. Kentte maske kuralını umursayan da yok gidişat çok kötü...
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, 100 bin kişide görülen vaka oranı 203,91 olarak açıklandı. Artan vaka sayısına rağmen kentin önemli noktalarında insan yoğunluğu yaşandı.
Özellikle Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı’nda kalabalık oluşurken, birçok kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.
Tedbirlere uyulmadığını belirten kent halkından Cihat Emre Güzelkaya “İnsanlarımız kendi ölümsüz sanıyor. Bize bir şey olmaz diye hareket ediyorlar. Böyle giderse de bu durumdan kurtulmamız mümkün görünmüyor” dedi.
Kübra Karadaş (17), “Herkeste bir özgüven var. Maskesini indirip geziyorlar. Kimse hiçbir tedbire, kurala uymuyor” diye konuştu.