Konya-Karaman 40 dakikaya iniyor! Bakan Adil Karaismailoğlu test sürüşüne katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi"nin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesiminde, haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlayacaklarını belirterek, "Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır." dedi.
Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı. Karaman Tren Garı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan cesur ve kararlı adımlar sayesinde son 19 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında çok önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.
Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demir yollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle bağlarken her noktadan dünyayla yakınlaştırdık." diye konuştu.
Çiftçi, sanayici, yatırımcı ihracatçı ve turizmciye can suyu olduklarını ve istihdam olanaklarını genişlettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bugün ülkenin ve insanların, zamanın gereği olarak değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahip olduklarını bildirdi.
Karaismailoğlu, bu altyapıyı lojistik, mobilite ve dijitalleşmeye odaklanarak daha da geliştirdiklerini ve bütünsel kalkınmalara omuz verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Ekonomimizi ateşleyen bu yatırımlar katbekat geri dönmektedir. Yatırımlarımızın 2003-2020 yıllarında gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı yapılmıştır. Aziz milletimiz de geleceğin Türkiye’sinin inşası ve imarı için yaptığımız bu hummalı çalışmalarımızı çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Böyle büyük mega projeleri yapmak cesaret ister. Bu projeler 100 yıl hizmet edecek projeler. Yani torunlarımızın geleceğini hazırlıyoruz."