Konya-Karaman 40 dakikaya iniyor! Bakan Adil Karaismailoğlu test sürüşüne katıldı

Karaismailoğlu, bu altyapıyı lojistik, mobilite ve dijitalleşmeye odaklanarak daha da geliştirdiklerini ve bütünsel kalkınmalara omuz verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomimizi ateşleyen bu yatırımlar katbekat geri dönmektedir. Yatırımlarımızın 2003-2020 yıllarında gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı yapılmıştır. Aziz milletimiz de geleceğin Türkiye’sinin inşası ve imarı için yaptığımız bu hummalı çalışmalarımızı çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Böyle büyük mega projeleri yapmak cesaret ister. Bu projeler 100 yıl hizmet edecek projeler. Yani torunlarımızın geleceğini hazırlıyoruz."