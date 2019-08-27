Konya Ereğli'de silahlı saldırı 2 ölü 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Kaçan 4 saldırgan Karaman'da yakalanırken, olayın 'alacak' meselesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
KONYA'nın Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana gelen olayda; kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı.
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Saldırıda Yücael göğsünden; Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı.
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Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de bacağından vuruldu.
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Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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