Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bombalı eylem için keşif yapmışlar

Beşiktaş'taki saldırı örnek gösterildi

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 29 sayfalık iddianame, Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2016 yılında İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda polise yapılan bombalı saldırı örnek olarak gösterilen iddianame şu ifadelere yer verildi:

"10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş Vadofone Stadyumu çıkış kapısına yakın bir noktada çevik kuvvet otobüsü ve toma aracının yanında bir araçta ve Maçka Parkı yanında bir canlı bomba olmak üzere yapılan 2 ayrı saldırıda 39 polis ve 7 vatandaş şehit olmuş, 196 polis ve 41 vatandaş olmak üzere 237 kişi yaralandı. Ayrıca bu olaya benzer şekilde 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'nin Talaş ilçesinde askeri servis aracına, 5 ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi binasına yönelik bombalı araçla yapılan saldırıların benzer nitelikte olduğu, çok sayıda vatandaş ve güvenlik görevlisinin bulunduğu, güvenlik güçlerinin toplu hareket ettiği alanlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Terör örgütü mensuplarının üzerlerinden çıkan dijital materyallerin içerisinde Konya Büşükşehir Stadyumu çevresinde polis servis araçlarının park edildiği yerler, polislerin toplu olarak bulundukları yerlerin maç hitamına ilişkin olması ve PKK/KCK terör örgütünün Beşiktaş stadyumu çevresinde yapılan bombalı saldırı gerçekleştirilmiş olması birlikte değerlendirildiğinde, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylem öncesi keşif çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır."