Konut kredisi faizleri düştü en uygun şartları sunan bankalar belli oldu
Konut kredisi faiz oranları tarihi düşük seviyelere ulaştı. Kamu bankalarının dışında özel bankalar da faizlerini düşük tutma gayretine girişiyor. İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar.
Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.
Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankalarından uygun faizli krediler anında kullandırılıyor.İkinci el konutta ise tek şart 01/01/2019 tarihinden sonra satış görmemiş olması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra satış olduysa konuta yüzde 0.74 faiz oranıyla kredi sağlanamıyor. Milliyet gazetesi faizlerin düşmesiyle birlikte konut kampanyası yarışına katılan bankaların faiz oranlarını derledi.
İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası
Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı
İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.
180 aya varan vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira
Türkiye Finans
Yüzde 0.79 finansman oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira