Konut kredisi faizi fırladı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ortaya çıktı, aylık ödeme tutarı...
Konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta %2,59 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta %2,79’a yükseldi. 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu da değişti. En düşük kredi oranı hangi bankada? Kredi çekmeyi düşünüyorsanız detaylara bakın...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu.1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.
Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre bankalar tarafından sunulan seçeneklere bakıldığında; geçen hafta en düşük konut kredisi oranı %2,59 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta söz konusu oran %2,79 seviyesine yükseldi.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANI HANGİ BANKADA?
En düşük konut kredisi oranı ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunuluyor. İşte son oranlara göre örnek hesaplama tabloları şöyle oluştu:
500 BİN TL KREDİ / 120 AY VADE
-Kredi Tutarı: 500 bin TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,79
-Aylık taksit: 14 bin 483 TL
-Toplam geri ödeme: 1 milyon 737 bin 960 TL