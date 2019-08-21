Konut kredisi faiz oranları düştü ev alacaklar dikkat ödeme tablosu değişti
Konut kredisi faizlerinde indirim trendi sürüyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalar da harekete geçti. İki hafta önce en düşük yüzde 1.47 olan faiz oranı yüzde 1.36 seviyesine indi. Peki yeni oranlarla birlikte tüketici aylık kaç lira taksit ödeyecek? Ayrıntılar haberimizde.
Konut kredisi faiz oranlarının düşüşe geçmesiyle birlikte faiz oranları merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın ardından kamu bankaları devreye girdi. Son olarak da özel bankalar indirim kervanına katıldı. İki hafta önce en düşük yüzde 1.47 olan faiz oranı yüzde 1.39 seviyesine indi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın faiz indirimi için 10 gün önce yaptıkları açıklamaya göre, kredi başvurusunda bulunan kişi sayısının bir haftada 34 bini geçmişti. Özel bankaların daha önceki faiz oranıyla 120 ay vadede 100 bin liralık kredinin taksidi 1.790 lira iken, mevcutta taksit tutarı 1.718 liraya kadar düştü. Toplam geri ödemede tüketicinin cebinde hatırı sayılı bir miktar kalmış olacak. Kredi pazarı bankaların faiz oranlarından yola çıkarak ödeme tablosunu derledi.