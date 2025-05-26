Konut fiyatları için yeni dönem! Uygulama 81 ilde devreye girecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "taşınmaz değerleme" uygulamasını devreye alacak. Uygulama sayesinde, konut fiyatlarındaki manipülasyonların önüne geçilebilecek. Uygulama, 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde devreye girecek. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ve “Değer Bilgi Merkezi” uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçecek. NTV'de yer alan habere göre; vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.
Fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek
Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Güncel veri sağlayacak
"Değer Bilgi Merkezi" uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.
Haritalar üretilecek
Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Türkiye’nin resmi aynı zamanda adil değer sorgulama sistemi olacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.