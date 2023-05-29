Konuşması ödül törenine damga vurmuştu! Merve Dizdar eleştirilere cevap verdi: "Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu..."

Reuters, “Cannes’daki en iyi aktris, ikinci tur seçimin olduğu gün kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla verdiği haberde “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.