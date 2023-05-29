Konuşması ödül törenine damga vurmuştu! Merve Dizdar eleştirilere cevap verdi: "Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu..."
76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar törende yaptığı konuşmaya gelen eleştirilere cevap verdi. "Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz" diyen Dizdar “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Ben de bu konuda bir konuşma yaptım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle Cannes’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Dizdar, dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için ülkeye dönmüştü.
Oyunu kullanmak üzere gittiği Kadıköy Lisesi’nde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Dizdar’ın dış basının da gündemindeydi.
Reuters, “Cannes’daki en iyi aktris, ikinci tur seçimin olduğu gün kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla verdiği haberde “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.
Dizdar’ın ödül konuşmasının iktidar kanadının tepkisini çektiğini hatırlatan Reuters, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun Dizdar’ı hedef alan açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti: