Konuşması alay konusu olan Şevval Şahin eleştirilere bakın ne cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda yemek rutinini anlatırken araya İngilizce kelimeler sıkıştıran Şevval Şahin’in konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. Gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabında bir video yayınlanan ünlü model İngilizce şu açıklamayı yaptı: