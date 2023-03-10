BIST 5.415
DOLAR 18,97
EURO 20,08
ALTIN 1.117,95

Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

|
Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

AKSARAY’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, konuşmakta bile güçlük çeken sürücü, “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı.

Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Olay Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi durumundan şüphelendiği 68 EC 844 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne “Dur” ihtarında bulundu. 

17
Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Polisin ihtarı üzerine durmayan sürücü gaza basıp kaçmak istedi. Aracın durmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe alarak haber merkezine aracın plakasını bildirip takibe devam etti.

27
Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Kurtuluş Kavşağı'ndan Laleli Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü kısa süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde alındı.

37
Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Araçtan inmeyen ve konuşmakta bile güçlük çeken sürücü İsa G.’nin (56) alkollü olduğu her halinden belli olurken, trafik polisleri sürücüye alkolmetre uzattı. Uzun süre alkolmetreye üflemeyen sürücü İsa G. yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelenin sonunda alkolmetreye üflemeyi başardı. 

47