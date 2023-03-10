Konuşmakta güçlük çekti! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Araçtan inmeyen ve konuşmakta bile güçlük çeken sürücü İsa G.’nin (56) alkollü olduğu her halinden belli olurken, trafik polisleri sürücüye alkolmetre uzattı. Uzun süre alkolmetreye üflemeyen sürücü İsa G. yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelenin sonunda alkolmetreye üflemeyi başardı.