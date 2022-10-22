Konuşanlar'a katılan Sefo ile Hasan Can Kaya arasında ilginç diyalog! 'Isabelle şişme kadın mı?'
Dillerden düşmeyen parçalara imza atan genç şarkıcı Sefo, binlerce hayranına verdiği konserlerle adından söz ettiriyor. Genç rapçi bu hafta Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının konuğuydu. Sefo ve Hasan Can Kaya arasındaki şişme kadın diyaloğu ise eğlenceli anlara sahne oldu.
Hasan Can Kaya'nın sunumuyla dijital yayıncı EXXEN'de ekrana gelen Konuşanlar'ın 80. bölümüne Isabelle şarkısı ile büyük ün kazanan ünlü rapçi Sefo katıldı.
Kahkahanın eksik olmadığı programa Sefo ve Hasan Can arasındaki şişme kadın muhabbeti ise damgasını vurdu.
İtalya'da okuyan konuğun şişme bebek anısının ardından, son dönemin ünlü rapçisi Sefo'nun şişme bebek fiyatının 8 bin TL olduğunu vurgulaması üzerine, Hasan Can, ünlü rapçiye sataştı.
'Sen nereden biliyorsun? Yeni ünlüsün o kadar kız asılıyor... Şişme kadın fiyatlarını takip etmen... Isabelle şişme kadın mı yoksa?" sözleri üzerine Sefo, kahkahaya boğuldu.