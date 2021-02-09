Konuşanlar'a Hülya Avşar katıldı bomba açıklamalar peş peşe geldi
Hülya Avşar yeni dizisi Masumiyet'in yanı sıra Exxen'deki Konuşanlar programındaki açıklamalarıyla da adından söz ettirdi.
Uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın dizi Masumiyet'in ilk tanıtım videosu çıktı. Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır ile beraber rol alan Avşar kızı, son zamanlarda Masumiyet diziyle adından söz ettiriyordu ki Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katıldı.
Eskiden YouTube'da yayımlanan fakat Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Exxen'e geçen Hasan Can Kaya'nın programında Avşar'ın açıklamaları dikkat çekti. Kaya, Avşar kızına en güzel yaşını sordu.
Hülya Avşar, bu soruya oldukça dikkat çeken bir cevap verdi:
'18-19 yaşından sonra hayatım, inanılmaz bir çalışma içerisinde geçti. Dolayısıyla elde ettiğim şeylerin farkına şimdi şimdi varıyorum.''
''Hiçbir zaman şöhret olduğumu kendimde yaşayamadım. Hani vardır ya, şöyle hava atarlar, 'Kulise gelmeden önce şunu, bunu istiyorum' diye. Çok istiyorum bunu yapmak.''