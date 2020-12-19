Konuşanlar YouTube'da niye yok Hasan Can Kaya Acun'la anlaştı kıyamet koptu
Hasan Can Kaya, YouTube'da yaptığı Konuşanlar talk show'u ile milyonlara ulaştı. Fakat Acun Ilıcalı ile anlaşınca hayranları isyan etti.
Hasan Can Kaya, uzun bir süredir sektörde olmasına rağmen YouTube'da yaptığı Konuşanlar programına kadar ünlülüğe kavuşamamıştı. 2016 yılında yazdığı ancak bu sene icraata dökebildiği Konuşanlar programını YouTube'da yayın hayatına geçirmesiyle milyonlarca kişi tarafından tanındı, izlendi.
YouTube'da 31 bölüm boyunca yer alan Konuşanlar programı Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı ile anlaşmasıyla ise son buldu. Ilıcalı, yeni dijital platformu Exxen'e Hasan Can Kaya'yı transfer etti. Bunun üzerine Kaya, YouTube'daki Konuşanlar programının bütün bölümlerini sildi.
Hasan Can Kaya'nın takipçileri, videoların kaldırılması üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter'da tt (en çok konuşulanlar) listesine giren Kaya'ya tepkiler ise giderek büyüyor.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşmasının ardından ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı fakat bu açıklama sevenlerine yeterli gelmedi.