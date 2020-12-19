Konuşanlar YouTube'da niye yok Hasan Can Kaya Acun'la anlaştı kıyamet koptu

Hasan Can Kaya, uzun bir süredir sektörde olmasına rağmen YouTube'da yaptığı Konuşanlar programına kadar ünlülüğe kavuşamamıştı. 2016 yılında yazdığı ancak bu sene icraata dökebildiği Konuşanlar programını YouTube'da yayın hayatına geçirmesiyle milyonlarca kişi tarafından tanındı, izlendi.