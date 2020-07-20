'Konuşamaz' denilen otizmli Recep Ege şan bölümünden mezun oldu

"Müzik sayesinde oğlum hayata sımsıkı tutundu. El ele vererek bugünlere kadar geldik. İlk teşhis konulduğunda oğlunuz 'konuşamaz' dediler ama bir baktım ki daha bebekken benim söylediğim şarkıların melodisini mırıldanıyordu. Geç konuştu ama müziğe karşı hep yetenekli oldu. Anaokulundan mezun olduğunda, bize üniversiteden mezun olmuş gibi gelmişti. İlkokula başladığında ise 'acaba yapabilir mi' endişemiz vardı ama Recep, bizim emeğimizi hiç karşılıksız bırakmadı. Onun ödüller kazandığını, üniversiteden mezun bir genç olduğunu görmek büyük mutluluk."