Konserleri iptal olan Melek Mosso sahnede bombaladı! Orta parmak işareti yapmştı...

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Isparta Gül Festivali konseri iptal edilen Melek Mosso, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan ve 15 bin kişiye konser verdi! Sevilen şarkıcıdan konser iptal kararları ile ilgili sert açıklamalar geldi!