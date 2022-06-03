Konserleri iptal olan Melek Mosso sahnede bombaladı! Orta parmak işareti yapmştı...
Son olarak 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali konseri iptal edilen sevilen şarkıcı Melek Mosso, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 bin kişiye konser verdi! Mosso, sahnede iptal kararlarına ilişkin sert ifadeler kullandı! Çarpıcı açıklamalar yapan sevilen şarkıcı " Hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum" dedi!
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Isparta Gül Festivali konseri iptal edilen Melek Mosso, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan ve 15 bin kişiye konser verdi! Sevilen şarkıcıdan konser iptal kararları ile ilgili sert açıklamalar geldi!
Son günlerde bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin istememesi üzerine Valilikler ve Ak Partili Belediye yönetimleri tarafından konserleri iptal edilen Melek Mosso, son çıktığı sahnesinde çarpıcı açıklamalar yaptı!
"Bir gün özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle, vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, uslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum.
"Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum"
"Bu hayali istemekten, onun için şarkı söylemekten, konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum.