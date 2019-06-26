Konserinde hayranlarına küfreden Lady Gaga'dan LGBT'lilere destek!

ABD’li popçu Lady Gaga, önceki gün New York’ta SiriusXM + Pandora etkinliği kapsamında sahne aldı. Konser sırasında Onur Haftası’nın önemine dikkat çeken sanatçı, “İnsanlar için çok önemli olan bir şeyi öğrendim ve beni yalnızca burada değil; tüm dünyada dinleyen herkesle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir soru soracağım... Ben, sen, o, biz, siz onlar... Peki sizin zamiriniz nedir?” dedi.