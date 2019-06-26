Konserinde hayranlarına küfreden Lady Gaga'dan LGBT'lilere destek!
ABD’li popçu Lady Gaga, son konserinde LGBT'lilere verdiği destek üzerine açıklama yaptı. Gaga'nın seyircilerine sorduğu bir soru ise ilginç bulundu.
ABD’li popçu Lady Gaga, önceki gün New York’ta SiriusXM + Pandora etkinliği kapsamında sahne aldı. Konser sırasında Onur Haftası’nın önemine dikkat çeken sanatçı, “İnsanlar için çok önemli olan bir şeyi öğrendim ve beni yalnızca burada değil; tüm dünyada dinleyen herkesle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir soru soracağım... Ben, sen, o, biz, siz onlar... Peki sizin zamiriniz nedir?” dedi.
Cinsiyet bilinci kapsamında birçok insan için bu durumu açıklamanın güç olduğunu belirten Gaga, birlik mesajı verdiği konuşmasına şöyle devam etti: “Yıllar içinde olgunlaştım ve birçok yönden değiştim. Pek çok konuda yanlış anlaşıldığımı hissediyorum.
Hepimizin kendine göre zorlukları var. Karşılaştırma yapma niyetinde değilim. Demek istediğim, hepimiz aynı dünyadayız.” Kariyer hayatı boyunca vazgeçmek için milyonlarca nedeni olduğunu itiraf eden şarkıcı, “Ama bazen şans yüzünüze güldüğünde, tek bir sebep sizi hedefinize bağlayabiliyor” cümlesiyle seslenişini noktaladı.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde ismi Bradley Cooper ile Irina Shayk ayrılığının sebepleri arasında yer alan şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas'ta sahne aldığı sırada hayranları seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sormuştu.