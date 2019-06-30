Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti

Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt 36. Priapos Deniz Festivali'nde sahneye çıktı. Yurt, sahne öncesi yeni albümüyle ilgili konuştu.

Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti - Sayfa 1

Yeni şarkılardan oluşan albümle ilgili konuşan Tuğba Yurt, bu çalışmasının ismiyle ilgili ser verip sır vermedi. 

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Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti - Sayfa 2

Albümde Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ersay Üner, Mustafa Ceceli, Erhan Bayrak ve Gülden Mutlu gibi isimlerle çalıştığını söyleyen başarılı yorumcu ağustos ayında yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

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Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti - Sayfa 3

Sevgilisi Cenk Şahin ile geçtiğimiz günlerde çıktığı tatil ile hasret giderdiklerini söyleyen Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisinin işi gereği Almanya’da yaşamasıyla ilgili şöyle konuştu: Boş zamanlarımızda böyle kaçamaklar yapmaya çalışıyoruz.

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Konser öncesi konuşan Tuğba Yurt'un ilişki açıklaması dikkat çekti - Sayfa 4

Uzak ilişki çok zor, insan sevdiğinin her an yanında olmasını istiyor. İşimiz gereği aramızda mesafe var. Malumunuz sevgilim Almanya'da futbol oynuyor. Umarım en yakın zamanda Türkiye'ye transfer olur ve İstanbul'a döner.

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