Konser kıyafeti olay olmuştu! Simge Sağın'ın bikinili pozları ise beğeni yağmuru altında

Sosyal medya hesabından tatilinin her anını takipçileriyle paylaşan Sağın'a ise ilgi büyük. Sağın, hayranları tarafından sıkı takipte. Sosyal medya hesabı Instagram'da 995 bin takipçisi olan Sağın'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.