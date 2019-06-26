Konser kıyafeti olay olmuştu! Simge Sağın'ın bikinili pozları ise beğeni yağmuru altında
Yaz sezonunu açan Simge Sağın, bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Başarılı şarkıcı Simge Sağın, Çeşme'de açtığı yaz sezonuna Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, yaptığı bikinili paylaşımlarla ise kendisine hayran bıraktırıyor.
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Sosyal medya hesabından tatilinin her anını takipçileriyle paylaşan Sağın'a ise ilgi büyük. Sağın, hayranları tarafından sıkı takipte. Sosyal medya hesabı Instagram'da 995 bin takipçisi olan Sağın'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Yaz sezonunu Çeşme'de açan güzel şarkıcı, ''Güneş tenimde güzel, bana aşk lazım'' diyerek yaptığı paylaşımın ardından tatiline Mikonos Adası'nda devam ediyor.
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Yakın dostu Seçkin Süngüç ile Mikonos'ta Mikonos'ta olan Simge Sağın, dostuyla da paylaşım yapmaktan geri kalmıyor.
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