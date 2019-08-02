Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı

Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı

Önceki akşam biletleri aylar öncesinden tükenen Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Demet Akalın, konserden elde ettiği geliri bağışlayacağını açıkladı.

Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı - Sayfa 1

Yaz aylarının gelmesiyle Harbiye'de her gün konserler verilmeye başlandı. Demet  Akalın ise, aylardır hazırlandığı sahneye önceki akşam çıktı. Sahneye ay parçasının üzerinde inerek herkesi şaşırtan Akalın, konser gelirini nereye bağılayacağını açıkladı.

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Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye'de verdiği konserden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı. Akalın'ın bu hareketi kendisini seven sevmeyen herkesten takdir gördü.

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Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı - Sayfa 3

Ayrıca Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Alişan ve Eşi Buse Varol, Fatih Ürek, Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye gitti. Hatta Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.

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Konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı Demet Akalın Harbiye'yi salladı - Sayfa 4

Öte yandan Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava konseri için satılan tüm biletleri tükenmişti.

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