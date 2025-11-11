Konsept harika! Şarkıcı Hadise'ye doğum günü kutlaması
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Renkli konsepti ve zarif tarzıyla dikkat çeken kutlama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hadise, 22 Ekim doğum gününü adeta bir bahar havasında kutladı. Çiçek desenli zarif elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, kutlama alanını da pastel tonlarda çiçek aranjmanlarıyla süsledi. Renkli balonlar, masalsı dekorlar ve sıcak atmosferiyle öne çıkan doğum günü partisi, takipçileri tarafından “yılın en şık doğum günü” olarak yorumlandı.
Instagram hesabından kutlamaya ait kareleri paylaşan Hadise, fotoğraflarına şu notu düştü:
“Kadınlardan sonra çiçekler en ilahi varlıklardır.”
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Güzelliğinle baharı getirdin”, “Her sene daha da ışıldıyorsun” ve “Pozitif enerjin hepimize iyi geliyor” yorumlarını yaptı. Son dönemde konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatındaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor.