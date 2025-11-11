Konsept harika! Şarkıcı Hadise'ye doğum günü kutlaması

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hadise, 22 Ekim doğum gününü adeta bir bahar havasında kutladı. Çiçek desenli zarif elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, kutlama alanını da pastel tonlarda çiçek aranjmanlarıyla süsledi. Renkli balonlar, masalsı dekorlar ve sıcak atmosferiyle öne çıkan doğum günü partisi, takipçileri tarafından “yılın en şık doğum günü” olarak yorumlandı.